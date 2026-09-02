Депутат британского парламента от партии лейбористов Дайэн Эббот, которую коллеги неформально называют "матерью палаты общин", заявила, что "неминуемая угроза со стороны России" является выдумкой НАТО, призванной оправдать капитуляцию перед требованиями президента США.
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