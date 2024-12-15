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Курские новости

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Включение Хинштейна в высший совет ЕР прокомментировал политолог Слатинов

Включение Хинштейна в высший совет ЕР прокомментировал политолог Слатинов

Включение А. Хинштейна в высший совет Единой России открывает новые перспективы для Курской области. Это событие подчеркивает, что освобождение и восстановление региона, а также решение гуманитарных задач окажутся в центре внимания федеральной власти как на уровне государственных структур, так и в политической партии.

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