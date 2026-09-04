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Регионы России

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Путин дал старт развитию десяти предприятий на Дальнем Востоке

Путин дал старт развитию десяти предприятий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума запустил новые этапы развития десяти предприятий Дальнего Востока, шесть из которых находятся в Приморском крае.

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