Знак обнадёживает

Трамп не пожал руку премьеру Израиля Нетаньяхо после встречи с ним. Исходя из того, что Беньямин Нетаньяху всеми силами пытается втянуть Штаты в войну против Ирана, в полном объёме за счёт Вашингтона поправить собственное политическое реноме и натаскать руками американцев горячих каштанов для Израиля, поведение Трампа при расставании позволяет предположить, что Трампу идеи Нетаньяху, мягко говоря не зашли.
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