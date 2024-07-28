Знак обнадёживает

Трамп не пожал руку премьеру Израиля Нетаньяхо после встречи с ним. Исходя из того, что Беньямин Нетаньяху всеми силами пытается втянуть Штаты в войну против Ирана, в полном объёме за счёт Вашингтона поправить собственное политическое реноме и натаскать руками американцев горячих каштанов для Израиля, поведение Трампа при расставании позволяет предположить, что Трампу идеи Нетаньяху, мягко говоря не зашли.