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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Как голосовали древние греки

Как голосовали древние греки

Древнегреческие остраконы - керамические черепки, на которых афиняне голосовали за изгнание того, кто должен был покинуть город на 10 лет.

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