Как голосовали древние греки

Древнегреческие остраконы - керамические черепки, на которых афиняне голосовали за изгнание того, кто должен был покинуть город на 10 лет.
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