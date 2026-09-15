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Сентябрьские грибы маскируются под съедобные: что смотреть на шляпке, ножке и срезе перед сбором

Сентябрьские грибы маскируются под съедобные: что смотреть на шляпке, ножке и срезе перед сбором

В сентябре, когда в разгаре грибной сезон, важно знать не только, где собирать подосиновики, маслята или опята, но и уметь отличать съедобные экземпляры от ядовитых двойников.

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