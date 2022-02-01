Журнал «Профиль»

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Москвичам пообещали аномально мягкий февраль

Москвичам пообещали аномально мягкий февраль

Последний зимний месяц принесет в столичный регион достаточно мягкую погоду, без сильных морозов. Февраль не просто подхватит теплую эстафету января, но и увеличит аномалию, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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