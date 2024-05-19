Раз-два! Три-четыре! Три-четыре! Раз-два! Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Доброе, пионерское утро😊💫.
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Раз-два! Три-четыре! Три-четыре! Раз-два! Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Доброе, пионерское утро😊💫.