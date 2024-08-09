Сегодня утром Украина вновь попыталась высадить десант на Кинбурнскую косу, которая находится под контролем российских военных, но территориально относится к Николаевской области.
Украинский десант атаковал Кинбурнскую косу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Какие они сволочи. никак не угомонятся, САМИ ДОХНУТ КАК МУХИ, и других тянут на тот свет.
Ответить
13 час.
Ваша Светлость
А я приветствую неуемное желание укропитеков дохнуть за мерзкого жыдёнка, им просто жить не за чем...
Ответить
12 час.
Диана Мальгинова
Да не за него, а за своих хозяев, которые их и за людей то не держат, то есть за американских хозяев.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии