Украинский десант атаковал Кинбурнскую косу

Регина Толстоброва Какие они сволочи. никак не угомонятся, САМИ ДОХНУТ КАК МУХИ, и других тянут на тот свет.

Ваша Светлость А я приветствую неуемное желание укропитеков дохнуть за мерзкого жыдёнка, им просто жить не за чем...