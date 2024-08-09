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Украинский десант атаковал Кинбурнскую косу

Украинский десант атаковал Кинбурнскую косу

Сегодня утром Украина вновь попыталась высадить десант на Кинбурнскую косу, которая находится под контролем российских военных, но территориально относится к Николаевской области.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какие они сволочи. никак не угомонятся, САМИ ДОХНУТ КАК МУХИ, и других тянут на тот свет.
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13 час.
Ваша Светлость
А я приветствую неуемное желание укропитеков дохнуть за мерзкого жыдёнка, им просто жить не за чем...
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12 час.
Диана Мальгинова
Да не за него, а за своих хозяев, которые их и за людей то не держат, то есть за американских хозяев.
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5 час.

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