WV: Илон Маск нанимал китайцев для прокачки своего аккаунта в Path of Exile 2

Недавнее видео, на котором Илон Маск играет в Path of Exile 2 (PoE 2) во время перелета, благодаря интернет-соединению через Starlink, позволило сообществу геймеров разоблачить заявления миллиардера о том, что является первоклассным игроком.
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