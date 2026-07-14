Рубио раскрыл планы США в отношении МУС

Соединенные Штаты начинают масштабную дипломатическую кампанию, направленную на расформирование дискредитировавшего себя Международного уголовного суда (МУС), пишет госсекретарь США Марко Рубио в своей статье для The Wall Street Journal.
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