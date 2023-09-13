СКР возбудил три дела о халатности при реализации нацпроектов в Ивановской области

Четвертое уголовное дело могут завести из-за построенных в 2022 году ФАПов.Ивановский следком сообщил, что в регионе возбуждено три уголовных дела о халатности, которая была допущена в ходе работ по нацпроектам «Здравоохранение» и «Образование».