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СКР возбудил три дела о халатности при реализации нацпроектов в Ивановской области

СКР возбудил три дела о халатности при реализации нацпроектов в Ивановской области

Четвертое уголовное дело могут завести из-за построенных в 2022 году ФАПов.Ивановский следком сообщил, что в регионе возбуждено три уголовных дела о халатности, которая была допущена в ходе работ по нацпроектам «Здравоохранение» и «Образование».

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