Женские страсти

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Урок на всю жизнь.

Урок на всю жизнь.

  Встречался с девушкой несколько месяцев. Все было идеально в ней: манеры, грация, красота, полное совпадение идей и мыслей.

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Александр _
Если друг проболтался подруге про секс, не слишком ли близкие у них были отношения?
Наум Наумов
Вот и хорошо, повезло мужику. А мог бы жениться, а она бы по мужикам бегала и заставила платить алименты, чужим детям. Всё к лучшему.
владимир
Кто его знает, толи своя толи всю жизнь чужая
Виктор Белогорцев
ты для начала попробуй найти друга, а не собеседника для сплетен, а друга найти самая сложная задача

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