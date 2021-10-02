Урок на всю жизнь.

Женские страстиКрасотаУрок на всю жизнь. Встречался с девушкой несколько месяцев. Все было идеально в ней: манеры, грация, красота, полное совпадение идей и мыслей.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр _Если друг проболтался подруге про секс, не слишком ли близкие у них были отношения?Наум НаумовВот и хорошо, повезло мужику. А мог бы жениться, а она бы по мужикам бегала и заставила платить алименты, чужим детям. Всё к лучшему.владимирКто его знает, толи своя толи всю жизнь чужаяВиктор Белогорцевты для начала попробуй найти друга, а не собеседника для сплетен, а друга найти самая сложная задачаКомментировать
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