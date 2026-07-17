«Красная линия»: Иран ударил по базе с вертолётами и P-8 Poseidon США в Бахрейне

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщает о том, что ответом на новую фазу американских бомбардировок иранской территории были нанесены удары по американским центрам боевой подготовки и военной базе на территории Бахрейна.
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