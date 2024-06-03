В Грузии приняли скандальный закон об иноагентах

Принятие законопроекта сопровождалось массовыми протестамиСпикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал законопроект об иностранных агентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»).
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