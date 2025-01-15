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БРИКС не стремится отказаться от доллара, заявил Секретарь МИД Бразилии

БРИКС не стремится отказаться от доллара, заявил Секретарь МИД Бразилии

Секретарь МИД Бразилии Эдуарду Сабойя заявил, что БРИКС не планирует отказаться от доллара в торговле, несмотря на значительные долларовые резервы.

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