862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве с 1 сентября по 5 октября, — мэр столицы (ВИДЕО)

862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве с 1 сентября по 5 октября, —сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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