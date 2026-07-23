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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кариус об ошибках в финале ЛЧ-2018: «Я упал на дно и потерял любовь к футболу – не хотел тренироваться и играть. Казалось, что никто не сможет помочь мне выбраться из этой ямы»

Экс-вратарь « Ливерпуля » Лорис Кариус рассказал, как переживал неудачу в финале Лиги чемпионов. В финале ЛЧ-2018 года, в котором английская команда проиграла «Реалу» (1:3), голкипер допустил две результативные ошибки – после дальнего удара Гарета Бэйла, а также неудачно сбросив мяч на Карима Бензема.

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