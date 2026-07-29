БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В США обсуждают новый пакет жёстких санкций против России: Сенат готовится его поддержать – как это на нас повлияет?

В США готовятся принять новый пакет жёстких санкций против России Иллюстрация "Блокнот" США собираются ввести ограничения против «теневого флота», крупных банков и российских СПГ-проектов.

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