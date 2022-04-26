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«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» перестрелку на «Этихаде»

«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» перестрелку на «Этихаде»

«Манчестер Сити» переиграл «Реал» со счетом 4:3 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды продемонстрировали остроатакующий футбол, за 90 с небольшим минут игры наколотив на двоих 7 мячей.

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