Пять сёл до перелома? Почему бои под Харьковом приобретают особое значение

По данным источника, российские военные заняли Резниково, Купино, Лукашово и Лобановку, что осложнило положение украинских подразделений и вынудило их укреплять оборону на оставшихся участках.
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