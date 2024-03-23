Путин встретился с Голиковой, Мурашко и Воробьевым для обсуждения теракта в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить помощь пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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