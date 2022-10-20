Трасс спровоцировала очередной скандал в парламенте после назначения нового канцлера

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс буквально сбежала с заседания Палаты представителей. Она должна была выступить перед оппозиционерами и объяснить смену экономического курса в стране, а также увольнение канцлера казначейства Квази Квартенга.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс буквально сбежала с заседания Палаты представителей. Она должна была выступить перед оппозиционерами и объяснить смену экономического курса в стране, а также увольнение канцлера казначейства Квази Квартенга.
Свежие комментарии