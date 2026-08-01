🆘️Прошу помощи в поиске собаки!🆘️ Собака сбежала со двора 1.08.2026 ориентировочно в 13:30.Последний раз ее видели на речке в хуторе Саломатинский Новоаннинского района.
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🆘️Прошу помощи в поиске собаки!🆘️ Собака сбежала со двора 1.08.2026 ориентировочно в 13:30.Последний раз ее видели на речке в хуторе Саломатинский Новоаннинского района.
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