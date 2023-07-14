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Fortum потребует у правительства РФ миллиарды евро за Няганскую ГРЭС

Fortum потребует у правительства РФ миллиарды евро за Няганскую ГРЭС

Финская энергетическая корпорация Fortum сообщила о своем намерении через суд добиваться компенсации стоимости своих акций в российской «дочке» и инвестиций в Россию.

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