Fortum потребует у правительства РФ миллиарды евро за Няганскую ГРЭС

Финская энергетическая корпорация Fortum сообщила о своем намерении через суд добиваться компенсации стоимости своих акций в российской «дочке» и инвестиций в Россию.
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