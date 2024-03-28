OnePlus стремится популяризировать смартфоны с искусственным интеллектом

Китайская компания OnePlus представила новый смартфон с искусственным интеллектом в рамках своей последней попытки популяризировать телефоны с искусственным интеллектом, чтобы больше потребителей могли получить доступ к передовым функциям по доступным ценам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии