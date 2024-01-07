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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о титуле в Брисбене: «На прошлой неделе я снова заболела. Неожиданно, что получился такой результат. Мне еще нужно было восстановиться»

В финале она обыграла Арину Соболенко 6:0, 6:3. – Я очень довольна неделей в Брисбене. Не ожидала, что все получится именно так, с таким счетом.

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