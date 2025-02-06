Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля.
Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?
Комментарии
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В
Валерий
Сплошная чехарда, а в итоге и безотвественность. Борисов два года назад был назначен на должность. Он что, не знал на что идет, давая согласие президенту. Четыре года до Борисова в этой должности пробыл Д.Рогозин, постоянно обещая всем и, президенту в частности, сдвинуть дело. Кадровая политика не отстроена. Похоже система, работающая при Лаврентии Берии и его последователей остается в приоритете. Но воссоздать ее в наших условиях дело сложное.
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