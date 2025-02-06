Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей ямин
    Пусть Трамп "обкатает" свои санкции против Америки, а уж потом... потом, кода нибудь, против РОССИИ!!!Спецпосланник США...
  • Алексей Линев
    Чтоб,, за наши деньги нас же и ... !В России создадут...
  • ruslava Митькина
    Да сколько можно? Стыдно сознавать, что в приоритете нахлебники, а не россияне! Почему мы делаем из себя дойную корову?В России создадут...

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующие данные раскрыли в Кремле утром в четверг, 6 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
Сплошная чехарда, а в итоге и безотвественность. Борисов два года назад был назначен на должность. Он что, не знал на что идет, давая согласие президенту. Четыре года до Борисова в этой должности пробыл Д.Рогозин, постоянно обещая всем и, президенту в частности, сдвинуть дело. Кадровая политика не отстроена. Похоже система, работающая при Лаврентии Берии и его последователей остается в приоритете. Но воссоздать ее в наших условиях дело сложное.
Ответить
22 час.
наверх