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Пиастри – главный фаворит на Гран-при Саудовской Аравии у букмекеров, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Пиастри – главный фаворит на Гран-при Саудовской Аравии у букмекеров, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Букмекеры считают, что Оскар Пиастри выиграет Гран-при Саудовской Аравии. Австралиец котируется главным фаворитом гонки в Джидде.

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