Злостная нарушительница ПДД – Алина Загитова, отметилась 197 раз за год на полмиллиона штрафов. Где предел олимпийской чемпионки Ольга БезродняяАлина Загитова, известная олимпийская чемпионка, нарушает постоянно ПДД и это ей сходит с рук.