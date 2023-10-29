Один пациент с COVID-19 скончался в Кузбассе за сутки

Опубликована сводка по ситуации с инфекцией на утро 29 октября.На утро воскресенья, 29 октября, стало известно о смерти еще одного пациента, у которого ранее был диагностирован COVID-19/ Об этом сообщается в сводке Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Кузбассе.