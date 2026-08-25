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Билайн запустил домашний интернет и ТВ в ЗАТО Сибирском

Билайн запустил домашний интернет и ТВ в ЗАТО Сибирском

Оператор связи Билайн запустил услуги домашнего интернета и ТВ в ЗАТО Сибирском Алтайского края. Адресная программа в зоне покрытия домашнего интернета насчитывает 21 многоквартирный дом, что составляет порядка 80% многоквартирного жилого фонда города.

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