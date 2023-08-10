ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 10.08.2023

Игорь Сипкин

сводки войны мигрантов против россиян поступают регулярно. а сколько дел не доходит до общественности. но чувствуется, что точка "кипения" в этом вопросе приближается, скоро будет взрыв и в наши города придется вводить войска. самое страшное, что новые русские мигранты становятся чиновниками, силовиками и т.д., на новых местах решают свои вопросы