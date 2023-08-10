ФОТО: JIRI HUBATKA/GLOBALLOOKPRESS "СУДЬЯ РЕШИЛА, ПРОКУРОР НЕ ВОЗРАЖАЛ": СУД ОШТРАФОВАЛ ХУЛИГАНА, ОБРУГАВШЕГО РЕБЁНКА ЗА Z-СИМВОЛИКУ Уголовное дело против оскорбившего ребёнка в шапке с буквой Z прекращено, назначен штраф.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 10.08.2023
Комментарии
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Игорь Сипкин
сводки войны мигрантов против россиян поступают регулярно. а сколько дел не доходит до общественности. но чувствуется, что точка "кипения" в этом вопросе приближается, скоро будет взрыв и в наши города придется вводить войска. самое страшное, что новые русские мигранты становятся чиновниками, силовиками и т.д., на новых местах решают свои вопросы
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8 час.
Игорь Сипкин
как все шумели про нападение екатеринбурского урода на мальчишку, столько возмущались, карами грозили... а дело пшиком закончилось- штрафом в 7 тыс. рублей. это же ЕКАТЕРИНБКРГ- зона влияния посольств западных стран. у них там всё повязано
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🇮🇱💩🇬🇧🐷🐷🤯🐷🐷🧠
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3 час.
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