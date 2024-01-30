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Парламентская газета

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Кто родился 31 января

Кто родился 31 января

Александр Алексеевич Поляков (55 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в ЗАО «Тамбовский долговой центр», ООО «Тамбовхлебмакаронпродукт» и ЗАО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов».

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