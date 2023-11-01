Водокрут 13-й и Йагупоп 77-й. Сказки и одиночество Анатолия Кубацкого

Забвение при жизни — пожалуй, один из главных актерских страхов. Случается это само собой, достаточно всего лишь какое-то время не появляться в кинопроектах, не играть в театрах, не участвовать в каких-то мероприятиях — и всё.
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