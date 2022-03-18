Новосибирские власти сносят два нестационарных объекта после призыва губернатора не ликвидировать киоски

Мэрия Новосибирска приняла решение о сносе двух павильонов в Центральном округе. Напомним, что на днях губернатор региона Андрей Травников выступил в поддержку киоскеров, оказавшихся в трудной ситуации на фоне экономических изменений в стране.
Мэрия Новосибирска приняла решение о сносе двух павильонов в Центральном округе. Напомним, что на днях губернатор региона Андрей Травников выступил в поддержку киоскеров, оказавшихся в трудной ситуации на фоне экономических изменений в стране.
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