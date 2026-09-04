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Царьград

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Хирург Андрей Ли извлёк осколки из ноги пациента во Владивостоке

Хирург Андрей Ли извлёк осколки из ноги пациента во Владивостоке

Во Владивостоке в клинической больнице № 4 врачи извлекли из ноги пациента осколки боеприпаса, оставшиеся после ранения.

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