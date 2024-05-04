Япония выразила США сожаление после слов Байдена о ксенофобии в стране

TASS/AP/Alex Brandon Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило глубокое сожаление США после неудачной ремарки главы Белого дома Джо Байдена, из которой следовало, что экономические проблемы Японии вызваны ее "ксенофобией".
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