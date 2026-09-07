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Шоу-бизнес: «Бероев сошел с ума! Адвокаты бьют тревогу»: Почему актер ради 21-летней охотницы за деньгами вычеркнул из наследства всю семью

Шоу-бизнес: «Бероев сошел с ума! Адвокаты бьют тревогу»: Почему актер ради 21-летней охотницы за деньгами вычеркнул из наследства всю семью

Ксения Алфёрова с юности дала себе слово: никаких романов с актёрами. Считала их несерьёзными и слишком самолюбивыми.

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