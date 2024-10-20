На пути к экономическому самоубийству: сегодня «энергетический инвалид», завтра – «промышленный карлик»

Как Германия дошла до такой жизни? Уже менее чем через неделю, 15 октября, состоится встреча министров энергетики стран Евросоюза, в рамках которой будет обсуждаться полный запрет на покупку российского газа даже в его сжиженном варианте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии