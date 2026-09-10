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Роман Товстик об экс-жене Елене, которая бросила свою собаку в плохом состоянии

Роман Товстик об экс-жене Елене, которая бросила свою собаку в плохом состоянии

Елена Товстик уехала с детьми на Кипр. Ее собака хаски по кличке Ася осталась в доме на Рублевке. Экс-подруга Елена, Мария Эстер-Трубицына, сообщила, что животное страдает из-за отсутствия еды и воды.

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