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Патрик Лайне установил уникальное для НХЛ достижение

Патрик Лайне установил уникальное для НХЛ достижение

21 декабря (по московскому времени) в НХЛ состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «Детройт» на своем льду уступил «Монреалю» — 3:4.

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