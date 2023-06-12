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Граждан РФ смогут задерживать до 30 суток за нарушение военного положения после поправок в законопроекте

Граждан РФ смогут задерживать до 30 суток за нарушение военного положения после поправок в законопроекте

Депутаты Государственной Думы РФ 14 июня могут рассмотреть предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в которых говорится об административной ответственности для граждан за нарушение режима военного положения.

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