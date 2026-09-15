5 стильных приемов для прихожей

Прихожая – это комната, которая встречает вас и ваших гостей, формирует первое впечатление о квартире, поэтому ее чаще всего оформляют из соображений красоты.
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