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Тульские новости

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В Тульской области открыт участок в ЦО№ 40 с музеем и выставкой

В Тульской области открыт участок в ЦО№ 40 с музеем и выставкой

На тематическом участке «Тула – арсенал и щит России» представлена выставка «Мы живем в России». Также в Центре образования №40 открыт музей «Боевой славы» имени Героя Советского Союза И.

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