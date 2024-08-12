Сопротивление сообщило об ударе по Мартныовскому военному аэродрому на Украине

В ночь на понедельник на Мартыновском военном аэродроме был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, а также производство беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сопротивления Сергея Лебедева .
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