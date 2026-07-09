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Регионы России

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Трамп требует пересмотра блокировки инициативы об ограничении гражданства по праву рождения

Трамп требует пересмотра блокировки инициативы об ограничении гражданства по праву рождения

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении потребовать от Верховного суда пересмотра решения, блокирующего его инициативу по отмене права предоставления гражданства США по праву рождения на территории страны.

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