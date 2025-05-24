Без срока давности: Юг России накроет волна земельной деприватизации?

леонид рыбаков

БОГ ВСЕМ ВЕЛЕЛ ДЕЛИТСЯ А НЕ ЖРАТЬ В ОДНО РЫЛО КАК БЫДЛО КОНЧЕННОЕ С ПОВАДКАМИ УГОЛОВНИКОВ . Вылезли из грязи и возомнили себя небожителями даже свой род забыли и кому обязаны и за чей счет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НИХ ---ЭТО ИДИОТИЗМ КАК ЭТО СВОИМ СОГРАЖДАНАМ ОТДАТЬ КАК ГАЛИЦКИЙ НАПРИМЕР В МОГИЛУ ВСЕ ЗАБЕРУТ ИЛИ НА ЗАПАД ВЫВЕЗУТ ЧТО БЫ ТАМ ОТНЯЛИ --НО ТОЛЬКО НЕ СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ .