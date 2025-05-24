Май 2025 года войдет в историю российской приватизации как революционное начало новой эпохи и новой волны деприватизации.
Без срока давности: Юг России накроет волна земельной деприватизации?
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Александр Клишин
Узнал случайно что меня незаконно прирезали к нацпарку. Ничего не могу сделать. Жизнь насмарку.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,давно надо возвратить земли бывшим собственникам,от Ткачева,Володина,Матвиенко и т.д. Зажрались совсем уже,дышать уже не чем.
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5 час.
леонид рыбаков
БОГ ВСЕМ ВЕЛЕЛ ДЕЛИТСЯ А НЕ ЖРАТЬ В ОДНО РЫЛО КАК БЫДЛО КОНЧЕННОЕ С ПОВАДКАМИ УГОЛОВНИКОВ . Вылезли из грязи и возомнили себя небожителями даже свой род забыли и кому обязаны и за чей счет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НИХ ---ЭТО ИДИОТИЗМ КАК ЭТО СВОИМ СОГРАЖДАНАМ ОТДАТЬ КАК ГАЛИЦКИЙ НАПРИМЕР В МОГИЛУ ВСЕ ЗАБЕРУТ ИЛИ НА ЗАПАД ВЫВЕЗУТ ЧТО БЫ ТАМ ОТНЯЛИ --НО ТОЛЬКО НЕ СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ .
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3 час.
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