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«Путинизация Центральной Европы»: правый переворот в Австрии потянет за собой Германию – The Economist

«Путинизация Центральной Европы»: правый переворот в Австрии потянет за собой Германию – The Economist

После провала попыток центристских сил Австрии не допустить Герберта Кикля, лидера крайне правой «Партии свободы», к власти, опальный политик теперь, похоже, собирается стать канцлером, на что у него есть все шансы.

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