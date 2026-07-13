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Альпинист Набиев, взошедший на Эверест без ног: «Кто-то говорит, мол, меня несут или тащат к вершине. Но таких свидетельств нет и быть не может»

Российский альпинист Рустам Набиев высказался о скептическом отношении к его восхождениям. У Набиева нет обеих ног.

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